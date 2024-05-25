Марков: США направили удар ВСУ по объекту ракетного предупреждения в РФ

Соединенные Штаты использовали свои возможности спутниковой разведки для направления удара украинских военных по объекту российской Системы предупреждения о ракетном нападении в районе Армавира, сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.
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