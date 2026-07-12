22-й парад ретроавтомобилей и исторических трамваев в Москве собрал более 180 тысяч зрителей

В Москве прошёл 22-й парад ретротранспорта: более 180 тысяч человек посетили мероприятие. В параде приняли участие 18 трамваев и ретроавтомобилей, гости могли побывать в салонах ретровагонов, посмотреть ретроралли, насладиться выступлениями музыкантов и интерактивными площадками.