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Metro Москва

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22-й парад ретроавтомобилей и исторических трамваев в Москве собрал более 180 тысяч зрителей

22-й парад ретроавтомобилей и исторических трамваев в Москве собрал более 180 тысяч зрителей

В Москве прошёл 22-й парад ретротранспорта: более 180 тысяч человек посетили мероприятие. В параде приняли участие 18 трамваев и ретроавтомобилей, гости могли побывать в салонах ретровагонов, посмотреть ретроралли, насладиться выступлениями музыкантов и интерактивными площадками.

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