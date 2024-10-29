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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обновление рейтингов UFC: Хамзат Чимаев поднялся на 10 мест в среднем весе, Шара Буллет – 14-й

По итогам турнира UFC 308 обновлены рейтинги дивизиона. Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера болевым приемом в первом раунде и занял третье место в среднем весе.

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