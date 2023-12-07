РФ достигла рекорда в товарообороте с Китаем

Согласно сведениям Главного таможенного управления Китая, за период с января по ноябрь текущего года товарооборот РФ и КНР возрос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордного значения в 218,17 миллиарда долларов.
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