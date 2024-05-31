Двоих жителей Дагестана осудят в Кабардино-Балкарии за незаконный оборот сильнодействующих веществ

Следователями СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике окончено расследование уголовного дела о незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
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