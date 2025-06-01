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Ракетный удар "Искандера-М" уничтожил 30 украинских дронов в Чугуеве

Ракетный удар "Искандера-М" уничтожил 30 украинских дронов в Чугуеве

Русские военные успешно нанесли удар по аэродрому в Чугуеве, уничтожив шесть пусковых установок и около 30 украинских беспилотников.

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