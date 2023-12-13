Провал года: Меган Маркл и принца Гарри наградили позорными «титулами»

Принц с герцогиней потерпели полное поражение в Голливуде. Меган и Гарри признали нытиками и неудачниками LEGION-MEDIAМеган Маркл и ее супруг Гарри получили удар страшной силы с той стороны, с которой они меньше всего ожидали.
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