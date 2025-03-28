В России продают редкий Ford за 110 млн рублей. Что это за машина

У одного из московских дилеров в шоу-руме выставили Ford GT второго поколения. В России два подобных автомобиля, причём экземпляр в продаже относится к ретроверсии Heritage Edition в честь победы в гонке «24 часа Дейтоны» 1966 года.
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