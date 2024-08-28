Посольство РФ: россиянам на Мальдивах ничего не угрожает

В посольстве России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике в ответ на просьбу прокомментировать информацию в СМИ о попытке государственного переворота на Мальдивах заявили, что гражданам России, находящимся на Мальдивах, ничего не угрожает.
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