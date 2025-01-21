Пузырь Трампа сдулся на инаугурации

Необходимо признать, что Трамп в своей инаугурационной речи ничего актуального для судьбы мира, России и США не сказал! По сути своей, он в своей речи "настрогал" обрывки с относительно несущественными темами: спасения после покушения, мигрантов, гендеров, безопасности страны и «возвращения суверенитета», Мексику с проблемой наркотиков, проблему энергоресурсов, политизацию минюста и правосудия (обиды ещё кровоточат), свободу слова (словесные пузыри Трампа раздулись), госцензуру, гендер, упомянул о себе как миротворце, о Марсе, панамском канале, армии.