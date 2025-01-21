Необходимо признать, что Трамп в своей инаугурационной речи ничего актуального для судьбы мира, России и США не сказал! По сути своей, он в своей речи "настрогал" обрывки с относительно несущественными темами: спасения после покушения, мигрантов, гендеров, безопасности страны и «возвращения суверенитета», Мексику с проблемой наркотиков, проблему энергоресурсов, политизацию минюста и правосудия (обиды ещё кровоточат), свободу слова (словесные пузыри Трампа раздулись), госцензуру, гендер, упомянул о себе как миротворце, о Марсе, панамском канале, армии.
Пузырь Трампа сдулся на инаугурации
Комментарии
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Eduard
Молодец Трамп!
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18 час.
Алексей Тан
ЭТОТ ПУЗЫРЬ сразу лопнул! когда он начал... КАК еврее-нацистское руководство, в Германии... в 1933-ем году... и начали с того, что СРАЗУ!!... начали присоединять к "себе"... ЧУЖИЕ государства... а этнических немцев.... превратили в "пушечное мясо"...
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18 час.
Алексей Тан
... ну-ну...дорога известна!...
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18 час.
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