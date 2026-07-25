Мирошник: ВСУ использовали большое число БПЛА для удара по базам в Запорожье

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины применили большое количество ударных дронов для нанесения ударов по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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