Стефен Карри «устал от охоты за звездами», которую ведут «Уорриорз»

Стефен Карри хотел, чтобы Леброн Джеймс присоединился к «Уорриорз», однако его сдержанная реакция после того, как Джеймс выбрал «Сиксерс», дала понять, что он никогда не позволял себе всерьез рассчитывать на этот союз.