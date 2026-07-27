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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри «устал от охоты за звездами», которую ведут «Уорриорз»

Стефен Карри хотел, чтобы Леброн Джеймс присоединился к «Уорриорз», однако его сдержанная реакция после того, как Джеймс выбрал «Сиксерс», дала понять, что он никогда не позволял себе всерьез рассчитывать на этот союз.

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