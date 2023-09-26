В Госдуме вновь заговорили о возможности проведения масштабной мобилизации. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в настоящее время в России проводятся масштабные работы по улучшению инструментов проведения мобилизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии