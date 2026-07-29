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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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40-летний Джеко подпишет новый контракт с «Шальке» на сезон. Клуб вернулся в Бундеслигу

Эдин Джеко проведет еще один сезон в «Шальке».  Клуб из  Гельзенкирхена договорился с 40-летнис нападающим о подписании нового контракта.

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