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На Сахалине состоялся этап специального учения военной полиции ВВО «Страж-2021»

На Сахалине состоялся этап специального учения военной полиции ВВО «Страж-2021»

В ходе учения военные полицейские показывают навыки в организации комендантской службы, охране пунктов управления руководящего состава, обеспечению безопасности на военных объектах.

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