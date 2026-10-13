Жительница Серова через суд вернула 29,3 тыс. рублей от «СОГАЗа»

Жительница Серова, отказавшаяся от санаторной путёвки по семейным обстоятельствам, смогла вернуть доплаченные 29,3 тысячи рублей только через суд после того, как АО «СОГАЗ» отклонило её претензию.
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