После установки новой версии банковского приложения следует удалить предыдущую. На телефоне стоит оставить только самый свежий банковский клиент, сообщает RT .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпросвещения за...
- Минпросвещения за...
- Т Ямпольская назвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым