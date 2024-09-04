Отца и двух сыновей объявили в федеральный розыск

Пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области BrisperСудебные приставы Свердловской области объявили в федеральный розыск Сухарева Дениса Александровича (1982 года рождения) и его двух сыновей – Матвея и Макара (2017 года рождения).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии