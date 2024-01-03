В Иране назвали терактом взрывы у кладбища, где похоронен Сулеймани

Взрывы рядом с кладбищем иранском городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани, были терактом, заявил заместитель губернатора провинции Керман, слова которого приводит иранское информационное агентство Fars.
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