"Город начинает лихорадить". Архитектор о том, как будет выглядеть Барнаул через 25 лет

Известный алтайский ученый Сергей Поморов в интервью amic.ru рассказал об Обском бульваре, новом ЦУМе и застройке Речного вокзала Ученый Сергей Поморов – один из самых известных и уважаемых архитекторов-урбанистов в Алтайском крае.