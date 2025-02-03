"Город начинает лихорадить". Архитектор о том, как будет выглядеть Барнаул через 25 лет

Известный алтайский ученый Сергей Поморов в интервью amic.ru рассказал об Обском бульваре, новом ЦУМе и застройке Речного вокзала Ученый Сергей Поморов – один из самых известных и уважаемых архитекторов-урбанистов в Алтайском крае.
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