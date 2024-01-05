Оппозиция в Германии надеется на «возвращение» Меркель

2 дня назад 243 прочитали Находящийся в оппозиции Христианско-демократический союз (ХДС) намерен заручиться поддержкой экс-канцлера и экс-председателя партии Ангелы Меркель в ходе избирательной кампании перед выборами в бундестаг в 2025 году, заявил в интервью газете Stern генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман.
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