Добрый Мир
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Добрый Мир

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Оппозиция в Германии надеется на «возвращение» Меркель

Оппозиция в Германии надеется на «возвращение» Меркель

2 дня назад 243 прочитали Находящийся в оппозиции Христианско-демократический союз (ХДС) намерен заручиться поддержкой экс-канцлера и экс-председателя партии Ангелы Меркель в ходе избирательной кампании перед выборами в бундестаг в 2025 году, заявил в интервью газете Stern генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман.

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Комментарии
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mullonen
АЭС Меркель почему запечатала? Надеялась на газ из РФ по 30 баксов, мол... РФ зачмошим  и всё у нас будет кучеряво. А теперь хотят опять &quot;Минск-3&quot;.
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15 час.

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