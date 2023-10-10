«Налог на СДВГ»: психолог о том, что это за болезнь и как взрослым с ней справиться

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. 10 октября в мире отмечают День психического здоровья. У современных людей часто диагностируют отклонения в работе психики, и одно из самых частых, которое находят в детстве, – СДВГ.
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