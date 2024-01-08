Стало известно, как после начала СВО живёт актёр сериала "Бандитский Петербург" Лифанов

Журналисты узнали, чем на 59-м году жизни занимается Игорь ЛифановВ "News.ru" узнали, как сложилась жизнь у Игоря Лифанова, известного по сериалам "Бандитский Петербург" и "Агент национальной безопасности".
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