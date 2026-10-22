Легендарный "хрустальный дискант" Робертино Лорети празднует 80-летие.В шестидесятые годы прошлого века его фантастический голос звучал буквально из каждого распахнутого окна от Рима до Владивостока.
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