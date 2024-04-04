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Рианчо — о критике Абаскаля в адрес игроков «Спартака»: «В Испании говорят: «Грязные тряпки стирают дома»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Гильермо Абаскаля, раскритиковавшего игроков московского клуба за недостаток самоотдачи в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (1:2).

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