Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Гильермо Абаскаля, раскритиковавшего игроков московского клуба за недостаток самоотдачи в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (1:2).