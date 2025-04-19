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Мишустин отстранил Хинштейна от занимаемой должности. Подробности

Согласно распоряжению, подписанному председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, больше не является членом совета директоров «Почты России».

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