Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

740 подписчиков

Перемирие под угрозой: Зеленский отказался признать Крым российским, а Рубио – лететь на встречу в Лондон

Перемирие под угрозой: Зеленский отказался признать Крым российским, а Рубио – лететь на встречу в Лондон

Американское издание New York Times  пишет, что госсекретарь США Марко Рубио отменил сегодняшнюю поездку в Лондон на ранее анонсированную и ужк маркированную в качестве «решающей» встречу в формате Вашингтон-Лондон-Париж-Киев по мирному урегулированию конфликта на Украине, после заявления Владимира  Зеленского о том, что он никогда не согласится на признание Крыма российским, как это предлагают у Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх