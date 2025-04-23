Перемирие под угрозой: Зеленский отказался признать Крым российским, а Рубио – лететь на встречу в Лондон

Американское издание New York Times пишет, что госсекретарь США Марко Рубио отменил сегодняшнюю поездку в Лондон на ранее анонсированную и ужк маркированную в качестве «решающей» встречу в формате Вашингтон-Лондон-Париж-Киев по мирному урегулированию конфликта на Украине, после заявления Владимира Зеленского о том, что он никогда не согласится на признание Крыма российским, как это предлагают у Трампа.