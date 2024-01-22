Названо число россиян с диагнозом "ожирение"

Только за один год в стране выявили более 400 тысяч новых случаев ожирения В России 2,17 млн человек имеют диагноз "ожирение" – и это только по официальным данным, пишет РБК со ссылкой на сборник Росстата "Здравоохранение в России – 2023", который издается раз в два года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии