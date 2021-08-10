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ООН предупредили о росте числа экологических катастроф

ООН предупредили о росте числа экологических катастроф

Как сообщает газета Daily Mail, члены межправительственной группы экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата предупредили мировое сообщество о высоком риске увеличения числа экологических катастроф в ближайшее десятилетие .

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