ООН предупредили о росте числа экологических катастроф

Как сообщает газета Daily Mail, члены межправительственной группы экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата предупредили мировое сообщество о высоком риске увеличения числа экологических катастроф в ближайшее десятилетие .
Как сообщает газета Daily Mail, члены межправительственной группы экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата предупредили мировое сообщество о высоком риске увеличения числа экологических катастроф в ближайшее десятилетие .
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