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Захарова обвинила Киев в саботаже обмена пленными

Захарова обвинила Киев в саботаже обмена пленными

Мария Захарова, представитель МИД России, раскритиковала киевский режим за саботаж обмена пленными. Она указала, что украинские власти не хотят забирать 630 своих военных из плена, используя ситуацию как медийный инструмент.

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