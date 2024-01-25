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Кому на самом деле был нужен сбитый "Илюшин"? Подковёрная возня раскрыта

Кому на самом деле был нужен сбитый "Илюшин"? Подковёрная возня раскрыта

Рухнувший от попадания украинских ракет борт вызвал очень много вопросов.На данный момент официально известно, что зенитные ракеты, запущенные с территории Украины, поразили и уничтожили русский военно-транспортный самолёт.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Искать виновных можно всегда и переводить стрелки. Но слава Богу что это были пленные ВСУ, а если бы были наши ребята? Вопрос как такое могло вообще произойти, где средства ПВО по защите Белгородской области, аэродрома и т.д. Для меня стало уже привычным и понятным, какая разница в информационной политике СССР и России, если при СССР информация просто не доводилось до населения, то в современной России лож стала нормой жизни, она перешла все границы. Это не только про СВО, но и экономика, социальные проблемы и т.д. Когда  нет достоверной информации населения, народ начинает верить в фейки, бабушки поджигать с подростками военкоматы, совершать диверсии и т.д. и все это из за отсутствия правды и работы с этой частью населения....
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