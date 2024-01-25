Кому на самом деле был нужен сбитый "Илюшин"? Подковёрная возня раскрыта

АНГЕЛ АНГЕЛ

Искать виновных можно всегда и переводить стрелки. Но слава Богу что это были пленные ВСУ, а если бы были наши ребята? Вопрос как такое могло вообще произойти, где средства ПВО по защите Белгородской области, аэродрома и т.д. Для меня стало уже привычным и понятным, какая разница в информационной политике СССР и России, если при СССР информация просто не доводилось до населения, то в современной России лож стала нормой жизни, она перешла все границы. Это не только про СВО, но и экономика, социальные проблемы и т.д. Когда нет достоверной информации населения, народ начинает верить в фейки, бабушки поджигать с подростками военкоматы, совершать диверсии и т.д. и все это из за отсутствия правды и работы с этой частью населения....