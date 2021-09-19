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Шестерки Навального решились на очередной вброс

Шестерки Навального решились на очередной вброс

автор - Рассказы дяди Вовы И снова здравствуйте. На днях, шестерки Навального решились на очередной вброс.

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Наталья Андросова
А чьи шестерки вы?
Валерий Янаров
Ты в какой группе детского сада, девочка?
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Эта девочка школу закончила заочно. Обошлось первым классом. А сейчас она клиентка ГлавМозгРемонта им. тов. Ганнушкина. Палата #13
Руслан
наталья, всё, не могу больше скрывать, от вашего проницательного ума невозможно скрыться. вынужден признаться, это мои шестерки, плачу я им сребрениками, указания мне присылают прямиком из фсб. вы победили...
Александр Григоров
да навальнята и соврать то не могут как следует
Карпов Илья
Да дело не в любовницах, а на чьем содержании он сам находится, на чьих яхтах и самолетах летает сам и его близкие. Ну-ка пусть подадут в суд на это разоблачение и пусть будет честное расследование. Все нормальные люди будут только "ЗА". Чего спорить и поливать друг друга грязью.
Денис
Тогда и остальных до кучи проверить на чьём они содержании. А "ЗА" если и будут, то кто из уполномоченных возьмётся за это? И сам список "ЗА" не в каких новостях не покажут.
Вера Тишкина
Да, не для нашей страны эти рассказки!!! Сюжет, видимо, писали в Америке для своих дебилов. В России тоже нашлось несколько таких дебилоидов - они как раз и распространили эту фигню. Руки прочь от нашего министра, много уважаемого и самого умного министра ИД в Мире, Сергея Лаврова!
Денис
Они хреново знают наши болевые точки и не там ищут, а нам только поржать над ними. Они продолжают думать что у нас по улицам пьяные медведи гуляют.)))
Марина
да это те самые дебилоиды, которые хоть тушкой, хоть чучелом, но из кожи вон лезут, чтобы понравиться этим самым дебилам, чтобы им денюшек отсыпали)))
Валерий Пашнин
Очередная дурь навальнистов.
Александр Плохов
Очередное лизание попы едросов тобой!
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Единственное, на что способен овальный и его пристяжные - отсасывать у дяди Сэма. И то- криво получается.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
того и гляди откусят......
Александр Плохов
Очередное лизание попы едросов тобой!
Леонид Буравлев
Уважуха Лаврову! В 71 год иметь жену и любовницу - это круто!))) Настоящий мужик!))) Не то что лесбиянка певчих и пидоры насральный, волков, албуров и прочая их шваль!)))
Александр Плохов
3,14-дор это ты...и любитель лизать попы едросов за 33 евросеребрянника
Vasily Golov
Когда нибудь у сторонников власти терпение кончится и начнется месть.Под руку мстителей могут попасть "любовницы и любовники "Навального,Тогда побегут в полицию.
mark nikitin
А полимцию они ругают, навальнят на полицию натравляют. И иногда хочется, чтобы милиция для них не существовала.
Александр Плохов
голов,наверное.для тебя новость...что все критики царского режима уже в тюрьму затащены,кому -то дали выехать из страны,остались только такие как ты в большинстве.пополизы...
валентина Пунашева
Давно пора всех этих насральных давить , как тараканов. Достали уже своим бредом.
mark nikitin
вот посмотрим, что завтра-послезавтра скажут про результаты голосования, и если они будут НАШИМИ, то реформы пойдут сразу. Правда вся пропиндосия хочет начать майдан.
Александр Плохов
Дал бы тебе Бог ума,безумная баба...
Александр Плохов
был бы ты умным.как другие, давно бы знал,что вы "победите" и даже с каким процентом....а реформы ожидают по приканчиванию медицины.повышению выхода на пенсию,повышению платы за обучение,недоступности жилья.....ты сильно рад этому?Может твой папа медведев?
mark nikitin
Про Медицину: Россия подчиняется ВОЗ,потому такая как сейчас есть. И чем дальше наши либердалы будут гонять на запад, и получать там цу по уничтожению России, тем меньше народу здоровых в России будет. А про реформы - они уже идут, после прошлогоднего Плебисцита. А с медведевым мы почти ровестники, так что папой он мне быть не может. А Ты троллий дальше, в любом случае проиграешь, что ЕР победит, что твои "яблоки" и иже с ними, вплодь до КПРФ - вместе с ними.
Денис
Пусть хоть групповухой трахается, кому какое дело? В ЕС в политике вроде даже гомосеки есть. Статья ни о чём.
ANATOLY NALIOTOV
Им не по силам разобраться: В дерьме иль в золоте копаться!
mark nikitin
Vasily Golov
Европарламент уже высказался.Осталось немного фактов.Россия промолчит.Промолчит и население с клавиатурой Интернета. Меня подсчитали сторонником оплаченным Путина только за то,что разместил фото здания посольство США в Ереване и численность морпехов в охране посла до 800 чел. Facebook зоблокировал ID ноутбука.
Владимир Тимофеев
И что теперь будем делать с Ларовым? Да завидовать ему будем! А навальнята - устоявшийся вонючий отброс и помойка!
Александр Плохов
а шакал,лижущий попу едросам...
valdej
Мальчонка, не лезь в политику, которой занимаются большие дяди
Владимир Тимофеев
Пукнул слегка? Доволен? Вот сиди и нюхай своё. Сам из либералов что ли? Ну не живётся вам спокойно, никого не обосрав!
алиса алиска
ахах, какой же удалец, оказывается, этот Лавров!
Рудольф Дегтярев
До Шойгу им слабо добраться, ибо сразу об/се/какаются.
Александр Плохов
ума бы тебе больше и желание пополизания власти поменьше...
евгений карманович
Певчих же Навального травила новичком, а Дядя Вова пишет, что она любовница? Тут что-то не то. Лавров мужик хороший, он с таких как Дерипаска деньги незаметно наши выкачивает и через любовниц в оборот снова пускает, из-за этого живем лучше и лучше.
Александр Широков
Страшно далеки наши либерасты от народа! Уже не знают, что сбрехать! Нашли чем напугать! Да пусть хоть три семьи содержит, главное, что работает отлично!
евгений карманович
Не пишу не за не против, только МИД, это штука, сильно закрытая и простому смертному судить о ее работе можно лишь со слов работника типа Марии Захаровой, но она себя хаять никогда не будет. Вы с работой МИДа хорошо знакомы?
Александр Широков
А я не оцениваю работу МИДа, я не лезу в личную жизнь Лаврова...
Александр Плохов
ну,да санек,в результате работы этого дедушки все страны кроме Белоруссии дотируемой на 100% отвернулись от России.И санкции ввели..
Виктор Муравьев
И кому какое дело, если у межи Целовал кого-то кто-то вечером во ржи!?
mark kapustin
valdej
Замечено, что у либерастов отвратительные отталкивающие хари
Александр Плохов
а ты свою харю на всякий случай скрыл вообще....у едросов и попы и морды страшные,а такие как ты их все лижут и лижут...
Александр Плохов
авторишка..а кто тебе и соловьевым и киселевым верит?Всем же понятно попу власти полижешь в надежде на все блага,расстараешься чтобы заметили...
valdej
Подкормленный малыш, пора тебе в кроватку, троль ты вонючий

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