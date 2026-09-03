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Гендиректора компании ООО "Эргономика строительства" ждёт суд за хищение более 70 млн рублей при реконструкции системы теплоснабжения

Гендиректора компании ООО "Эргономика строительства" ждёт суд за хищение более 70 млн рублей при реконструкции системы теплоснабжения

Общая стоимость работ составила свыше 132 миллионов рублей.3 сентября. /MEDIA TALK/. Общая стоимость работ составила свыше 132 миллионов рублей.

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