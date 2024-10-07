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Уролог предупредил о главных причинах эректильной дисфункции

Уролог предупредил о главных причинах эректильной дисфункции

Кандидат медицинских наук, уролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека, эксперт сообщества UmetEXPERTS Станислав Али назвал стресс и вредные привычки основными провокаторами эректильной дисфункции.

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