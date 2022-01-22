В республике Дагестан запустили акцию по доставке горячего питания медицинским работникам

Стоит отметить инициативу главы республики Дагестан Сергея Меликова, благодаря которому и была организована акция по доставке горячих блюд работникам в области медицины, которые осуществляют свою нелегкую и кропотливую работу в "красных зонах".
Стоит отметить инициативу главы республики Дагестан Сергея Меликова, благодаря которому и была организована акция по доставке горячих блюд работникам в области медицины, которые осуществляют свою нелегкую и кропотливую работу в "красных зонах".
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