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В республике Дагестан запустили акцию по доставке горячего питания медицинским работникам

В республике Дагестан запустили акцию по доставке горячего питания медицинским работникам

Стоит отметить инициативу главы республики Дагестан Сергея Меликова, благодаря которому и была организована акция по доставке горячих блюд работникам в области медицины, которые осуществляют свою нелегкую и кропотливую работу в "красных зонах".

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