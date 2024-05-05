НОВОСТИ СВО: «ОЧЕРЕТИНСКИЙ ПРОРЫВ» ВС РОССИИ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

Роман КАТЕРИНЧУК Вооружённые силы России выводят свои операции на новый оперативно-стратегический уровень, вследствие чего обстановка на фронте для украинской армии становится хуже с каждым днём с перспективой закончиться катастрофой.
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