«Незаменимые специалисты» из Узбекистана нарушили контракты в Южной Корее. Последствия

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Владислав Владислав
Правильно Корейцы делают и нам так НАДО!
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2 час.
Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!!
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2 час.
Владислав Владислав
Хотим мигрантов таких из России выгнать!
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2 час.

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