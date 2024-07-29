Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто провел переговоры с главой МИД Российской Федерации и Словакии касательно обстановки с остановкой транзита российской нефти через подконтрольную киевскому режиму территорию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии