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Регионы России

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Станислав Момот возглавит работу с молодёжным составом «Зенита»

Станислав Момот возглавит работу с молодёжным составом «Зенита»

Бывший спортивный директор баскетбольных клубов «Локомотив-Кубань», «Спартак», «Красный Октябрь» и «Руны» Станислав Момот приступит к работе в структуре петербургского клуба «Зенит».

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