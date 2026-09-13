Суд избрал меру пресечения управляющей парком в Иванове, где погиб мальчик

Шестилетний мальчик погиб в собственный день рождения. Суд ограничил свободу управляющей.Ленинский районный суд города Иваново избрал меру пресечения в отношении управляющей семейным парком активного отдыха «Мисти», где погиб шестилетний мальчик.
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