Романтичный ужин самарских туристов в Петербурге закончился ранением битым бокалом в шею

Пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию. В ночь на воскресенье в службу «112» поступило сообщение о том, что в арендуемой квартире в доме № 24/2 по Большой Посадской улице после бытовой драки стеклом ранен мужчина.