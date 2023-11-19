Романтичный ужин самарских туристов в Петербурге закончился ранением битым бокалом в шею

Пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию. В ночь на воскресенье в службу «112» поступило сообщение о том, что в арендуемой квартире в доме № 24/2 по Большой Посадской улице после бытовой драки стеклом ранен мужчина.
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