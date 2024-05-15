Путин озвучил цель России войти в четверку крупнейших экономик мира

Россия ставит себе задачу войти в четверку крупнейших экономик мира. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа», опубликованному на сайте Кремля в среду, 15 мая.
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