Как ФАБ убедила азовцев сдаться в плен. Рассказ свидетеля событий (2022)

"Азовцы" поняли что сопротивление бесполезно еще в 20-х числах апреля. Они долго торговались, с ними велись переговоры - "сидельцы" были готовы сдаться хоть завтра.
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