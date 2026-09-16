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Модельер ушел в отставку после нападения на зоозащитницу на показе в Нью-Йорке

Модельер ушел в отставку после нападения на зоозащитницу на показе в Нью-Йорке

www.globallookpress.com/Ron Adar/Keystone Press Agency Показ на неделе моды в Нью-Йорке завершился большим скандалом.

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