Haaretz: разведка за год до эскалации знала о планах ХАМАС напасть на Израиль

Global Look Press/Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency Военная разведка Израиля еще ща год до эскалации конфликта на Ближнем востоке знала о планах боевиков палестинского движения ХАМАС начать военные действия, сообщили в газете Haaretz со ссылкой на чиновников из Министерства обороны.