PNAS: выбор партнера очищает геном жуков от мутаций

Исследователи Университета Восточной Англии (UEA) обнаружили, что конкуренция за партнеров помогает небольшим популяциям красных мучных хрущаков сохранять более «здоровый» геном и лучше переносить близкородственное скрещивание.
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