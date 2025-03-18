Экс-тренер "Спартака" Романцев: матч с "Зенитом" был не самым важным

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев после победы красно-белых над петербургским "Зенитом" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что матч с клубом с берегов Невы был не самым важным, передает "Спорт уик-энд".