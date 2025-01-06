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Путин посетил рождественскую службу в храме на Поклонной горе в Москве

Путин посетил рождественскую службу в храме на Поклонной горе в Москве

Президент Владимир Путин посетил рождественскую службу в храме Георгия Победоносца в Москве. Традиционно он отмечает праздник в различных храмах России, включая свой визит в Ново-Огарево, Благовещенский собор Кремля и другие регионы страны.

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