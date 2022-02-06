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Видео нокаута в бою Рахмонова и Харриса на UFC Fight Night 200

В Лас-Вегасе (Невада) на арене UFC Apex завершился турнир UFC Fight Night 200. В поединке главного карда полусредневес Шавкат Рахмонов одержал убедительную победу нокаутом над Карлстоном Харрисом.

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