Четырех участников хакерской группы REvil приговорили к тюремным срокам

Лишение свободы на сроки от четырех с половиной до шести лет назначил четырем участникам хакерской группировки REvil, которая обвинялась в масштабной кибератаке на американские компании, Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд, 25 октября со ссылкой на представителя судебной службы сообщает РИА Новости.